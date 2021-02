Rector Charles van Wettum verlaat het JTC eind dit jaar

Studenten­stad Roosendaal moet in maart al haar eerste studieplek­ken hebben

13 februari ROOSENDAAL - Roosendaal heeft zeker vijftig tot honderd studieplekken nodig waar studenten in alle rust met hun neus in de boeken kunnen zitten. En daar moet van de raad tempo mee gemaakt worden, onderwijswethouder René van Ginderen verwacht daar binnenkort een actieplan voor te kunnen presenteren. De eerste studieplekken zouden al in maart in gebruik genomen moeten worden.