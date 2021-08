Rectal Smegma wordt de eerste post-corona festivalheadliner in Roosendaal

Dat zit zo: StAM werkte nauw samen met de stichting Openluchttheater Vrouwenhof, maar die werd ontbonden, omdat het theater onderdeel van de organisatie van schouwburg De Kring wordt. ,,Maar De Kring is na 1 september weg uit het Vrouwenhof. Daardoor viel ons platform weg en moesten we op zoek naar een vervangen locatie”, vertelt StAM-secretaris Simon van der Putten.



Dat werd het buitenterrein van The Loods, aan de kant van de Borchwerf. Er is plek voor 500 bezoekers (met coronatoegangsbewijs) en de voorverkoop loopt goed. Van der Putten is dolblij dat harde bands als Rectal Smegma, Bütcher en Harbour of Souls toch naar Roosendaal komen. ,,Zeker in een jaar dat grote metalfestivals als Graspop, Dynamo en Baroeg Open Air helaas zijn afgelast. Daar was ik zelf ook graag bij geweest. Gelukkig kan ons festival wel doorgaan.”