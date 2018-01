Record bezoekersaantal voor filmtheater Fanfare Oudenbosch

In totaal kwamen 6276 bezoekers naar één of meerdere films kijken in de Utopiazaal van het Markland College. Dat zijn er 258 meer dan het jaar daarvoor. Een mijlpaal was op 24 augustus de 50.000e bezoeker in ruim tien jaar tijd: Anja Frijters uit Roosendaal.

Fanfare beschouwt vooral de waarderingscijfers voor de vertoonde films als een belangrijke graadmeter voor de verdere programmering. Na afloop van elke rolprent geven de bezoekers een cijfer. De hoogste waardering gold vorig jaar de film Lion, die een 9,48 scoorde. Ook The day will come en Hidden figures haalden een dikke negen.

De best bezochte films waren de grote Oscarwinnaars Moonlight en La la land met uitverkochte zalen, het kleinste bezoekersaantal ging zitten voor King of the Belgians: 28 gasten. Bijzondere evenementen waren de filmzondag met diner in Tivoli waarop de film De zevende hemel werd vertoont en de door Josje Kremer en Krijn de Lege gemaakte documentaire over Rudolph Schock. Rudi de Boer gaf een lezing bij de film Howards end.