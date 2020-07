Reconstructie Parklaan Roosendaal moet nog dit jaar gereed komen

Alleen bomen die in goede conditie verkeren zijn blijven staan. Zij kregen het stempel ‘goed’ of ‘redelijk’. Ook de meeste bomen in de brede middenberm van de Parklaan zijn blijven staan. Daar zijn er een stuk of vijftien omgelegd. In het plantseizoen, dat loopt van het najaar 2020 tot het voorjaar 2021, gaat de gemeente nieuwe bomen planten.



Begin 2019 bleek uit onderzoek dat de werkzaamheden wel eens een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de huisvesting van huismussen en vleermuizen. Na een vervolgonderzoek ging het sein voor het werk toch op groen. Maar toen kwam de Pfas-problematiek om de hoek. Op enkele plekken in de Parklaan waren te hoge concentraties aangetroffen. Daardoor moest het startschot voor het werk worden uitgesteld naar april 2020.



Maar nu zit de gang er goed in. Deze week wordt de noordelijke rijbaan tussen de Waterstraat en de Gastelseweg afgerond. Daarna ligt het werk drie weken stil, maar blijft de Parklaan wel deels afgesloten. De werkzaamheden aan de Admiraal Trompstraat en de Piet Heinstraat worden nu voorbereid. In september start de aannemer met de reconstructie van zuidelijke rijbaan tussen de Waterstraat en de rotonde. De verwachting is dat het werk voor het einde van het jaar klaar is.