Reclameborden langs BSC-veld in Roosendaal gaan stroom opwekken

Kinderlok­ker (61) uit Roosendaal krijgt cel en tbs: kans op herhaling groot

14:27 BREDA/ROOSENDAAL/ST-WILLEBRORD - Een 61-jarige Roosendaler is veroordeeld tot 18 maanden cel en aansluitend tbs met dwangverpleging wegens seksueel misbruik van twee zeer jonge meisjes in Roosendaal en Sint-Willebrord. ,,De kans dat hij opnieuw in de fout gaat is matig tot hoog. Door zijn verstandelijke beperking is hij niet in staat weerstand te bieden aan zijn pedofiele lustgevoelens”, oordeelt de rechtbank in Breda.