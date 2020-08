Recividist (26) kruipt opnieuw illegaal achter het stuur: politie pakt hem op in Roosendaal

Auto's kijken: bolhoedjes maken een tour over de Brabantse Wal

21 augustus BERGEN OP ZOOM - De Mini Cooper kennen we allemaal. En als je goed kijkt lijkt-ie er verdomd veel op. Diezelfde guitige grill, de vrolijk kijkende ronde koplampjes. Het is de Morris Minor. Beter bekend als het bolhoedje. Een stuk of twintig exemplaren van dit Britse stukje rijdend erfgoed komen zondag 6 september naar Bergen op Zoom voor een toertocht over de Brabantse Wal.