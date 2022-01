Rechtszaak protestkamp voorlopig van de baan: ‘Eerste klap is een daalder waard’

Dat is een kleine overwinning voor de twee demonstrerende families Mentzij én hun advocaat Mark Broere. Die laatste had al aangekondigd voor de mogelijke zitting zoveel mogelijk woonwagenbewoners die in hetzelfde schuitje zitten en sympathisanten op te willen trommelen om maar te benadrukken hoe groot het standplaatsentekort voor woonwagenbewoners is. In Roosendaal, maar eigenlijk in heel Nederland.