Rechts-extremistische groep beplakt verkiezingsborden in Halderberge, ook posters beklad

De gemeente Halderberge gaat de borden schoonmaken en herstellen, zo laat een woordvoerder weten. Er waren geen meldingen van de vernielingen binnengekomen bij de gemeente. Op de posters van Voorpost staat de tekst ‘Wil je ons land spoedig dood? Stem dan groen of rood!’ te lezen. Vergezeld met de boodschap Stem Ze Weg. De affiches zijn geplakt in Stampersgat, Oud Gastel, Hoeve, Oudenbosch en Bosschenhoofd. Deze zelfde posters werden in oktober 2018 geplakte in het Belgische Beveren. Voorpost is een van oorsprong Vlaamse nationalistische actiegroep die zich heeft uitgebreid naar Nederland. De actiegroep zou banden hebben met het Vlaams Blok. Het is niet duidelijk of de nationalistische groep ook achter de bekladdingen en het weghalen van verkiezingsposters zit.