Rechter vergeet strafdossier te sturen, Roosendaalse verdachte blijft vast

,,Een waardeloze beslissing'', reageerde advocaat Jasper van Rijsbergen achteraf. Die reactie was begrijpelijk, want zelfs officier van justitie Arno Vroombout vond het prima om de verdachte alvast vrij te laten. De rechtbank stelde echter dat ze moet weten waarom een verdachte vastzit en zonder een dossier is dat niet bekend. Volgens Van Rijsbergen zit zijn cliënt al bijna een halfjaar vast. ,,En op het dealen van drugs staat normaal zo'n zeven of acht maanden.''

Groot onderzoek naar drugshandel

De verdachte werd op 9 oktober gepakt in een groter onderzoek naar drugshandel in Roosendaal en Rucphen. Hij had een kleine hoeveelheid drugs in zijn bezit. In totaal werden in de zaak vier mensen gepakt, de anderen zullen later voor de rechtbank verschijnen. Bij het onderzoek werden ook verschillende panden doorzocht. Daar werden ook nog drugs gevonden en 15.000 euro aan contant geld. Ook werden auto's en brommers in beslag genomen.