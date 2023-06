Rechter tikt Roosendaal op vingers: café Bij Moeders moest te lang wachten op ‘coronastraf’

Van Miss Universe naar breinex­pert: Charlotte uit Roosendaal gooide leven compleet om na tegensla­gen

ROOSENDAAL - Haar kledinglijn ging failliet, ze kreeg baarmoederhalskanker, daarna een burn-out én vlak na de bevalling van haar zoon brandde haar huis compleet af. ,,Maar achteraf zijn dat mijn grootste cadeautjes geweest, want daardoor ben ik gaan doen wat ik nu doe.’’ Charlotte Labee gooit in 2017 haar leven om en is nu ‘Brain Balance-expert’.