Rechter: geen koopovereenkomst tussen De Jong en gemeente Roosendaal

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal hoeft de villa aan de Wouwseweg 36 in Roosendaal niet voor 275.000 euro te verkopen aan de familie De Jong. Volgens de rechtbank in Breda is er geen sprake van een volledige koopovereenkomst tussen beide partijen. Reden: het laatste bod dat De Jong deed, was met een voorbehoud van financiering.

De kans is groot dat de gemeente op korte termijn overgaat tot ontruiming van het pand dat meer dan veertig jaar werd gehuurd door de familie De Jong. Pierre de Jong eiste namens zijn moeder Leonie de Jong via de civiele rechtbank in Breda dat de gemeente de onderhandelingen over de verkoop van het huis zou hervatten.

Langdurig huurcontract

Drie jaar geleden gaf de gemeente aan de villa te willen verkopen. De familie De Jong had vanwege het langdurige huurcontract eerste recht van koop, maar bracht volgens de gemeente een te laag bod uit. Roosendaal wilde minimaal 275.000 euro vangen voor de woning. Dit bedrag is uiteindelijk, onder voorbehoud van financiering, ook door De Jong geaccepteerd. Maar toen Pierre de Jong dit namens zijn moeder kenbaar maakte, was het voor de gemeente niet meer nodig. De Jong kreeg van de makelaar te horen dat de onderhandelingen vanuit de kant van de gemeente waren gestaakt en dat het huis niet meer aan hen werd verkocht.

Forceren

De Jong pikte dit niet en besloot, naar eigen zeggen om de boel te forceren, zelfs geen huur meer af te dragen. Om die reden spande de gemeente met succes een rechtszaak aan tegen de familie De Jong. De gemeente staat in haar recht de villa te ontruimen. Wethouder Toine Theunis gaf aan hiermee te wachten, totdat er in de civiele rechtszaak ook een vonnis zou liggen. Nu deze uitspraak ook in het voordeel van de gemeente uitpakt, kan de ontruimingsprocedure worden opgestart. Wethouder Theunis geeft aan eerst met zijn ambtenaren te overleggen over wanneer dit gaat gebeuren.