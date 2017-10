Rechter beslist over komst biomineralenfabriek in Roosendaal

Een ultieme poging van oppositiepartijen D66, GroenLinks, PvdA, VLP en coalitiepartij SP om het afgeven van de benodigde vergunning door het college tegen te houden, strandde maandagavond.

Over het toekennen van die vergunning neemt het Roosendaalse gemeentebestuur dinsdag pas een besluit. De vijf partijen eisten daar via een motie vooraf over geïnformeerd te worden, om er dan nog over te kunnen debatteren.

Het college ziet daar bij monde van wethouder Cees Lok echter niks in. Het heeft volgens hem geen zin om vooraf te informeren over een besluit dat formeel nog niet genomen is.

Bestemmingsplan

Dat het gemeentebestuur die vergunning afgeeft, lijkt echter slechts een kwestie van tijd. Roosendaal heeft namelijk geen wettelijke argumenten om die af te wijzen. Dat komt ook door het bestemmingsplan voor dat gebied dat de gemeenteraad in 2014 unaniem vastgesteld heeft.

Lok: ,,En in de zienswijzen daarbij stond toen al dat er plannen waren voor het bouwen van een biomineralenfabriek. Als u dat plan toen goed had gelezen, had u toen al kunnen weten dat dit zou kunnen gebeuren. We begrijpen de zorgen van onze inwoners donders goed, maar we kunnen nu niet zo maar de regels veranderen.'' Dat vindt ook Ton Schijvenaars (Nieuwe Democraten): ,,Met 'dit willen we niet' gaan we het bij de rechter niet redden.''

'Niet willen'

De vijf partijen zien dat echter anders. Die vinden dat, of zo'n fabriek daar volgens de wet nu wel of niet mag landen, Roosendaal het gewoon helemaal niet moet willen. Gevreesd wordt voor onder andere de volksgezondheid. ,,Onze inwoners zijn geen proefkonijnen'', zei Alex Raggers (D66). ,,Gelukkig heeft de Werkgroep Biomineralen ons in laten zien dat een dergelijke fabriek daar een gevaar voor Roosendaal is. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedraaid.''

Die partijen uitten ook felle kritiek op coalitiepartijen Roosendaalse Lijst en VVD. Het waren namelijk juist die partijen die in februari van dit jaar nog met succes een motie door de raad wisten te krijgen, waarin het college werd opgedragen de te verlenen vergunning te weigeren of 'een maximale inspanning te doen' om die te voorkomen. Van dat eerste werd toen al gezegd dat dit een onmogelijke opdracht was.

Extra onderzoek

Cor Gabriëls (Roosendaalse Lijst): ,,We hadden de hoop dat een second opinion in ieder geval argumenten op zouden leveren, waarmee we de vergunning af konden wijzen. Dat is helaas niet gelukt.'' Daarmee doelt hij op extra onderzoek door bureau Tauw naar onder andere de geuruitstoot. Die blijft volgens Tauw namelijk ruim binnen de perken. Dat betwijfelt VLP-leider Arwen van Gestel. ,,Want er is geen enkele andere fabriek in Nederland waar die resultaten mee te vergelijken zijn.''