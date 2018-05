Rechtbank veegt bezwaren mestfabriek Roosendaal van tafel: 'Geen onaanvaardbare milieugevolgen te verwachten'

'Handhaafbaar'

,,In Nederland is geen fabriek aanwezig waarin op vergelijkbare wijze mest wordt verwarmd en tot korrels wordt verwerkt. Om die reden is er in de rapporten veelal van theoretische berekeningen uitgegaan die aan de gestelde milieunormen voldoen'', aldus de rechtbank in een verklaring. ,,De eisende partijen willen zekerheid dat dat in de praktijk ook zo is. De rechtbank gaat ervan uit dat ook in de praktijk aan de normen wordt voldaan. Hiertoe zijn in de vergunning duidelijke en handhaafbare voorwaarden opgenomen.''