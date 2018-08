Rechtbank laat naïeve Roosendaalse wietsmokkelaars vrij

De twee mannen, 24 en 25 jaar oud, handelden in wiet met Belgische afnemers. Dat bekenden ze zelf ook. Het was voor de politie een koud kunstje om ze te pakken te krijgen. Via justitie in Limburg kwam er een tip dat de twee in de wiet zaten. Daarop werden de telefoons getapt. De oudste was de zakenman, zo was wel te horen in de telefoongesprekken.