Rechtbank kraakt Roosendaalse beleid hulp bij het huishouden

ROOSENDAAL - In de eerste uitspraken die de Rechtbank Zeeland - West-Brabant heeft gedaan over hulp bij het huishouden + in de gemeente Roosendaal, is het beleid van de gemeente gekraakt.

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in vier zaken. In totaal heeft jurist Kevin Wevers uit Aalten 131 Roosendaalse zaken aangebracht bij de rechtbank. In april volgen weer vijftien uitspraken.

De was doen

In alle vier zaken gaat het om Roosendalers met lichamelijke beperkingen, die hen belemmeren bij de huishoudelijke taken. Daarom heeft het college ze in het verleden hulp bij het huishouden toegekend in de vorm van maaltijdvoorziening, lichte en zware huishoudelijke werkzaamheden, de was doen en/of de organisatie van het huishouden. De hulp werd in natura verstrekt. Elke betrokkene had recht op een vaststaand aantal uren hulp per week.

Schoon en leefbaar

Op 1 juli 2017 veranderde het beleid. Vanaf toen wordt gesproken over hulp bij het huishouden +, ofwel hbh+. De basis van die wijziging is, dat de hulp sindsdien wordt toegekend op basis van ‘een schoon en leefbaar huis'. Met elke cliënt wordt per vertrek bepaald hoe moet worden schoongemaakt en hoe vaak. Er worden geen uren meer toegekend. Het gaat om het resultaat: een schoon en leefbaar huis.

Maatwerk

Wethouder Inge Raaijmakers lichtte de keuze voor hbh+ vorig jaar als volgt toe: ,,Op die manier kunnen we maatwerk leveren. Bij de gesprekken met de cliënt kijken we eerst wat hij of zij nog zelf kan. Als iemand de was nog wel kan opvouwen, maar niet meer kan strijken, dan strijkt de hulp. In keukentafelgesprekken bepalen we welke hulp nodig is.”

Rechtszekerheid

Volgens jurist Wevers wordt daarmee de rechtszekerheid aangetast. Hij zegt dat de term ‘schoon en leefbaar’ veel te onduidelijk is en dat de cliënt nooit weet waar hij of zij recht op heeft. Als een zorgaanbieder een vast aantal uren per week komt, is die zekerheid er wel. ,,De aanbieder wordt per uur betaalt dus heeft er geen belang bij minder uren te werken", zegt mr. Wevers.

Gevolgen

Het gevolg van de uitspraak is dat aan de cliënten onmiddellijk een aantal uren hulp bij het huishouden moet worden toegekend. Of de gemeente dat direct gaat doen is nog even de vraag. Wethouder Inge Raaijmakers wilde woensdag nog niet reageren op de uitspraken. Dat doet ze donderdag. ,,Zorgvuldigheid gaat in deze zaak boven snelheid.”