Rechtbank geeft wegpiraat meer straf dan geëist

Tegen de man was vijf maanden cel geëist, waarvan drie voorwaardelijk. Ook dat was al hoog, merkte de officier van justitie toen op, want normaal had hij 120 uur taakstraf geëist. R. reed op 19 april 2018 veel te hard en belandde in de berm en op het fietspad op de Langeweg bij Ossendrecht. Daar raakte hij een hardloper, die over de auto heen werd gelanceerd. Hij brak een been en een arm, en kan waarschijnlijk nooit meer hardlopen.