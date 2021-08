Rechtbank behandelt vandaag tbs ‘Monster van Oudenbosch’

OUDENBOSCH - Acht jaar na de veroordeling van de nu 36-jarige zedendelinquent Steven B. - berucht als het ‘Monster van Oudenbosch’ - behandelt de rechtbank in Breda vandaag de verlenging van zijn tbs. B. heeft de ontvoering en verkrachting van drie jonge meisjes in Oudenbosch en Roosendaal op zijn geweten, in 2011 en 2012.

Zijn jongste slachtoffer was vijf jaar. De Roosendaler maakte opnames van het misbruik en hij was in het bezit van kinderporno. De praktijken van B. zorgden voor een golf van verontwaardiging in de regio en daarbuiten.

Kinderporno

In februari 2012 sleurde hij een 5-jarig meisje uit Oudenbosch in zijn auto, vlakbij basisschool De Klinkert in Oudenbosch. Hij misbruikte zijn slachtoffertje en zette het kind een uur later uit zijn auto.

Een week later werd hij thuis in Roosendaal aangehouden. Daar trof de politie ook kinderporno aan. Aan het licht kwam dat B. zich ook had vergrepen aan een ander meisje uit Oudenbosch en een slachtoffertje uit Roosendaal. Dat gebeurde in de periode van 1 mei 2011 tot en met 9 februari 2012.