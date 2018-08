Recalcitrante bromfietser betrapt met GHB op zak in Roosendaal

ROOSENDAAL - De politie heeft woensdag in Roosendaal een 34-jarige man uit Oudenbosch aangehouden. Hij reed met te hoge snelheid met zijn bromfiets over de Kalsdonksestraat. Bij nadere controle troffen agenten een fles GHB aan in de opbergruimte van zijn voertuig.