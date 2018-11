Reacties op overlijden van Jan Mol, ’Roosendaal is een fijn mens armer’

Heel lovend is Cor Verbogt over zijn voorganger als voorzitter stichting carnaval. ,,Jan zijn waarde voor het carnaval in Roosendaal is onvoorstelbaar groot. Niemand anders zal de titel ere-voorzitter van de stichting overnemen van Jan. Heel mooi dat Jan nog op de eerste rij zat tijdens de feestweek van Roosendaal 750 jaar in september. En ik herinner met veel plezier het laatste optreden van Jan tijdens het Priense Swaoree dit jaar. We wisten dat het minder ging met zijn gezondheid, maar het nieuws blijft toch schrikken.”