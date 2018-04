ROOSENDAAL - Hoe wil de nieuwe coalitie de problemen met de huishoudeljike hulp tackelen? Waarom moet er nog een onderzoek naar de verbetering van de ontsluiting van de wijk Tolberg worden gehouden, terwijl coalitiepartij CDA stelt dat die behoefte er sowieso is? Het is een greep uit de vragen die verschillende oppositiepartijen hebben over het vrijdag gesloten akkoord tussen Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks.

Ingewisseld

VLP-fractievoorzitter Arwen van Gestel: ,,Dit akkoord is oude wijn in nieuwe zakken. De SP is gewoon ingewisseld voor GroenLinks, niets meer en niets minder. De vier partijen doen het voorkomen alsof de raad nog veel kan invullen, maar wij betwijfelen dat. De coalitie gaat niet verder dan de deur naar de oppositie open te zetten om spelregels af te spreken over hoe we met elkaar omgaan in de raad. We moeten feedback geven en op elkaar reflecteren. We kunnen ons beter druk maken hoe we onze inwoners weer naar de stembus krijgen dan elkaar te gaan beoordelen."

Van Gestel doet wel een toenaderingspoging richting kandidaat-wethouder Inge Raaijmakers die Thuiszorg in haar pakket krijgt. ,,We nodigen haar uit samen de problemen in de thuiszorg aan te pakken. Dan weet ik zeker dat er binnen drie maanden een sluitend akkoord ligt tussen alle partijen."

Open eindjes

De PvdA vindt dat het akkoord veel open eindjes bevat. ,,Daar hebben ze bewust voor gekozen, maar ik vraag me af hoeveel invloed we als raad daadwerkelijk krijgen om onderwerpen toe te voegen of te veranderen. Wat ons betreft wordt het akkoord aangevuld met een actieplan om meer mensen uit de bijstand te krijgen. En we willen weten of de nieuwe coalitie 7,5 ton per jaar voor citymarketing nodig vindt", aldus fractievoorzitter Michael Yap. Hij is verbaasd dat de coalitie gaat onderzoeken of er behoefte is naar een betere ontsluiting voor de Tolberg. ,,Het CDA heeft heel hard gehamerd op die ontsluiting, waarom dan nog een onderzoek?" Yap vraagt zich af wat de VVD heeft binnengehaald. ,,Volgens mij alleen wethouder Cees Lok."