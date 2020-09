RBC wil supporters (en kantineopbrengsten) niet missen: ‘Leg competitie drie weken stil’

ROOSENDAAL - De levensader die wordt afgekneld; zo voelt het dat de kantine dicht moet blijven, vinden ze bij voetbalclub Rood-Wit in St. Willebrord. Ook voor RBC Roosendaal is het een zware domper dat de supporters drie weken lang niet welkom zijn in het Herstaco-stadion.

Misschien is het wel beter om de competitie drie weken stil te leggen. Dan missen de supporters niks, meent RBC-preses Ger Deleij.

,,De afgelopen weken zijn we volop bezig geweest om goed invulling te geven aan de RIVM-richtlijnen. Alles is bij RBC coronaproof gemaakt, van de kantine tot de tribunes. Nu worden we geconfronteerd met het feit dat we helemaal geen toeschouwers mogen ontvangen. Dat betekent dat spelers de ondersteuning van onze fans gaan missen bij twee thuiswedstrijden, maar daarnaast is onze begroting mede gebaseerd op kantineopbrengsten en valt ook dat weg.”

Quote De kantine is toch de levensader van de club Leon Evers, RKSV Rood-Wit

Er zijn nu initiatieven in het amateurvoetbal om de competitie gedurende deze drie weken stil te leggen, weet Deleij. ,,Dat zou welkom zijn; dan missen de supporters niets en hebben we gewoon de horeca-inkomsten op een later moment. We zullen als clubs samen moeten optrekken om dat soort alternatieven voor elkaar te krijgen.”

‘Eigen verantwoordelijkheid’

Voorzitter Leon Evers van RKSV Rood-Wit uit St. Willebrord spreekt van slecht nieuws voor alle clubs. ,,De kantine is toch de levensader van de club. Het is nu voor drie weken en als het daarbij blijft dan overleven we het wel.” De kleedkamers zijn ook gesloten. Spelers moeten thuis omkleden en douchen.

Evers wil niet roomser zijn dan de paus: ,,Anderhalve meter in de kantine is moeilijk te handhaven. We hebben de stoelen en tafels op afstand gezet en markeringen op de grond aangebracht. Maar we gaan niet als een politieagent rondlopen. Het is eenieders verantwoordelijkheid. Als je ze niet naleeft, zijn dit de gevolgen.”