RBC wil (mét Robert Maaskant) ‘ook maatschappelijk terug naar de eredivisie’

Projectleider Eric Konings is trots op de samenwerking. ,,Robert heeft de club als laatste naar de eredivisie gebracht. Nu gaat hij ons als geestelijk vader van dit project ook op maatschappelijk niveau weer naar de eredivisie brengen.”

Quote Erg bijzonder om te zien hoe men probeert RBC weer op de kaart te zetten Robert Maaskant

Maaskant, overigens ook de laatste RBC-trainer ín de eredivise, is inmiddels werkzaam bij European Football for Development Network (EFDN), een Europese organisatie gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen in het voetbal. Bij EFDN zijn tientallen grote profclubs in binnen- en buitenland aangesloten, en nu dus ook RBC. Een eerste resultaat daarvan was het ‘balletje trappen’ voor senioren in het Herstaco Stadion tijdens de Fitweek. Behalve het stadion werken ook Fontys en het Cios mee aan RBC Maatschappelijk.

Volledig scherm Robert Maaskant gaat op de schouders na de promotie van RBC in 2002. © Con Clasquin

Volgens Konings is het opzetten van een maatschappelijke tak belangrijk voor de wederopbouw van de profclub van weleer. ,,RBC is altijd een belangrijk onderdeel van de Roosendaalse samenleving geweest, ook buiten het voetbal. Na het faillissement is dat allemaal stopgezet. Nu is het zaak om dit ook weer op te pakken.”

‘Looptraining van Kenny van der Weg’

Zo gaat de club nauw samenwerken met de lokale stichting Social Klus. ,,We gaan voor hen vooral de sportgerelateerde vragen behandelen. We willen wel dichtbij onszelf blijven”, legt Konings uit. ,,Concreet: als iemand zich bij Social Klus meldt, dat diegene meer wil bewegen, of moeite heeft met revalideren, gaan we kijken of onze mensen daarbij kunnen helpen.”

Quote Het wordt voor de spelers een vast onderdeel van hun verbinte­nis aan RBC Eric Konings, projectleider RBC Maatschappelijk

Met hoofdtrainer Robert Braber is afgesproken dat ook de spelers van het eerste elftal daarbij betrokken worden. Looptraining krijgen van voormalig NAC-cultheld Kenny van der Weg; dat kan dus zomaar. ,,Het wordt voor de spelers een vast onderdeel van hun verbintenis aan RBC. We willen het echt verankeren in onze organisatie, ook alle leden zijn opgeroepen zich aan te sluiten.”

Maaskant vindt het fantastisch om als ambassadeur terug te te keren bij de club waar hij eerder vanuit de dug-out succesvol was. ,,Het is erg bijzonder om te zien hoe men probeert RBC weer op de kaart te zetten”, vindt hij. ,,Ik heb een geweldige tijd gehad bij RBC. Nu draag ik graag bij om RBC Maatschappelijk succesvol te maken.”