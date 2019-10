RBC ‘uitgehoord’ door Plankenkoorts

Rechtdoor in de Kring ga je naar Waylon. Rechtsaf naar RBC. In een origineel feloranje kassahokje zit een ‘echte’ kassajuf. Op de toegangskaartjes kan men ook zijn/haar verhaal kwijt. Ad Paantjens van de theatergroep: “Ik kwam als klein manneke al bij RBC. Nu verhalen ophalen om later te verhalen in het Essentgebouw aan het Kadeplein. “Henk Jansen (65) en zoon Rick (37) zijn trouwe supporters. Rick herinnert zich nog dat hij in het seizoen 88-89 met de F-jes een erehaag mocht maken in stadion De Luiten.

“We wonen allebei in de Westrand. Het is een echte familieclub. Het niveau is wat minder. We herinneren ons nog goed dat we op zondagavond onze club op tv konden zien. Als profclub ten onder, om nu langs alle kanten weer op te krabbelen.” Voormalig commercieel manager Hans van der Hende koestert het warme Brabantse gevoel. “Ook het bedrijfsleven hier heeft de club vaak gesteund.” Het Verhaal van RBC vermeldt het grote scherm. Eromheen clubvlaggen uit het verleden. ‘Voltaside, zijn wij heel ons leven’, lees je. Voetballiedjes klinken. Grote foto’s van oud keeper met valhelmpet Piet van Osta, Theo ‘de tank ‘Laseroms, trainer van o.a. Ajax George Knobel en Kees Vermunt. Aan de praattafel verschijnen coryfeeën als Henk van de Ven, Pierre van Hal, Piet Hopstaken en Noud Bominaar. Pierre zit op zijn praatstoel: We bleven toen allemaal als amateur. We vroegen ons toen eigenlijk niet af of we goed gevoetbald hadden. En toch werden we jaren achtereen amateurkampioen. “Henk van de Ven stelt dat voetballen bij RBC vooral voor mensen is die gewoon willen blijven. “Een groep uit duizenden.”