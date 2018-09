RBC-man René van den Boom: 'Het was een prachtige periode'

Nispen Blues drukbe­zocht

16 september NISPEN - Ruim 400 bezoekers bezochten zaterdag Nispen Blues in en vóór Café de Gouden Leeuw in Nispen. Voorzitter Klaas-Jan Douben is blij dat er veel draagkracht voor het festival in het dorp is. ,,Ook was het leuk om te constateren dat er veel jeugd op de vijf optredende bands zijn afgekomen. Dat is bij dit genre muziek helaas wel eens anders.”