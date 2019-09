RBC-clubicoon Kees Vermunt (88) overleden

In Rucphen is in de nacht van zondag op maandag Roosendaler Kees Vermunt (88) overleden. De oud-voetballer en -trainer gold als een clubicoon van voetbalclub RBC.

De op 22 mei 1931 geboren Vermunt speelde tussen 1946 en 1964 750 wedstrijden voor RBC, waarin hij 125 keer scoorde. Dat geldt nog steeds als een clubrecord. Als kind van de Roosendaalse wijk Kalsdonk was Vermunt een echte RBC’er. Bij zijn debuut in het eerste elftal van RBC, in 1946, was hij 15 jaar oud.

In de jaren vijftig gold Vermunt samen met Kees Kools en Piet Bruijninckx als De Grote Drie van RBC. Tijdens zijn loopbaan speelde hij verschillende jeugdinterlands en een aantal wedstrijden voor het Nederlandse militaire elftal. Ook werd hij een keer opgeroepen voor een oefenwedstrijd van het grote Oranje, in 1950 tegen Denemarken. Nederland won dat duel met 8-1 en Vermunt scoorde twee keer.

Trainer

Na zijn tijd als voetballer werd Vermunt trainer en versleet hij een hele reeks clubs in het amateurvoetbal: SC Gastel, TSC, Veerse Boys, RBC, Unitas, Vlissingen, RKC, Baronie, Rozenburg en Middelburg. Zijn grootste succes als trainer beleefde hij ook bij RBC toen hij de Roosendaalse club in 1973 naar het landskampioenschap bij de zondagamateurs leidde.

Vermunt was ook de laatste trainer van RBC in het amateurvoetbal, voordat de club in 1983 terugkeerde naar het profvoetbal. De nieuwe teruggang naar het amateurvoetbal in 2011 zag de toen al hoogbejaarde Vermunt met lede ogen aan.