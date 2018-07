Ravotten in speeltuintje Vissenberg in Sprundel

De toestellen zijn verwijderd omdat ze verouderd waren, een deel wordt vervangen, een deel schoongemaakt. Bovendien is er behoefte aan meer groen om de toestellen heen. Deze week al werd de glijbaan herplaatst, wip, duikel en goalpalen volgen. In september is de schommel aan de beurt plus de afwerking met bokspringpaaltjes en spreekhoorns. Voordat die laatste speeltuigen geplaatst kunnen worden, moet eerst nog een grote boom verwijderd worden. De verdere aanpassingen aan het groen gebeuren in november.