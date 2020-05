Ravage op Roosendaalse weg nadat auto hard op vrachtwagen botst

Zakenman legt verkoop unieke voetbal­spul­len uit Roosen­daals museum tijdelijk stil na ophef

15:46 Verkoper Arthur Eelsing uit Uddel heeft de advertenties met items uit het voormalig Nationaal Voetbalmuseum in Roosendaal tijdelijk van Marktplaats verwijderd. In de voetbalwereld is verbolgen gereageerd op de uitverkoop van voetbalerfgoed.