Rapper YSF leert Langdonk de kneepjes van het vak: ‘Rappen hield me van de straat’

De eerste oefening; een rondje snelrijmen, in de stijl van het populaire YouTubekanaal Supergaande. De beat gaat aan, er wordt een willekeurig woord geroepen en dan is de truc daar op de maat van de muziek een zin op te rijmen. Na de zin van de eerste is meteen de buurman aan de beurt, en zo gaat het steeds door tot de rijmwoorden op zijn.

‘Wijk’ en ‘school’: eitje. Maar niet elk woord is dus zo makkelijk. En dan is het ook nog kunst om goed op de beat te blijven. Het geheim van Kaddouri? ,,Je moet goed naar de beat luisteren om te weten hoe je gaat rappen. Het ritme herhaalt steeds, dus daar kun je in je hoofd al op oefenen.”

Eigen studio

Hoewel de deelnemers al snel meer interesse tonen in nieuwe YSF-nummers dan in hun eigen raps, hoopt Kaddouri dat deze workshop de aanloop is naar een eigen opnamestudio in de Broedplaats. ,,Vroeger had ik een klein studiootje in de schuur van mijn moeder. Heel low-budget, maar het hield me wel van de straat”, vertelt hij. ,,Als je hier iets tofs bouwt, waar je ook kunt binnenlopen om te kijken als iemand bezig is, hou je die gasten ook van de straat. En dan profiteer ik er ook een beetje van, haha.”