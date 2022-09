Rampen in oktober centraal in Tongerlohuys

ROOSENDAAL - De rampen gaan elkaar in oktober in rap tempo opvolgen in het Roosendaalse Tongerlohuys. Oktober is de Maand van de Geschiedenis en dit jaar is het thema ‘Wat een ramp!’.

Het erfgoedcentrum doet aan deze themamaand mee met een een lezing over ramptoerisme in de achttiende eeuw, een pubquiz en een filmcollege.

Os aan spinnewiel

Een ramp die een grote impact had op West-Brabant was de belegering en bezetting van Bergen op Zoom in 1747. Burgers hadden toen een koe op de stadswal gehesen en naar de belegeraars geroepen dat de stad pas zou vallen, als die os heeft leren spinnen aan het spinnewiel. En toch viel de stad sneller dan gedacht. Veel ‘ramptoeristen’ kwamen naar Bergen op Zoom om de ellende van dichtbij mee te maken. Dinsdag 4 oktober houdt kunsthistoricus Bart van Eekelen vanaf 20.00 uur in De Kring een lezing over deze ramp. Opgeven via info@tongerlohuys.nl.

Volledig scherm Het Ekofisk olieveld op de Noordzee is nog steeds in bedrijf. © AP

Pubquiz

Ook Roosendaal is getroffen door kleine en grote rampen. Daarover gaat de pubquiz van donderdag 13 oktober in café De Sjoes, aanvang 19.30 uur. Quizmasters zijn Joss Hopstaken en Jeannine Hermans. Een mailtje naar info@tongerlohuys.nl voor deelname is voldoende.

Roofbouw

Vrijdag 28 oktober wordt de film ‘The North Sea’ vertoond in de C-Cinema tijdens een avond van Filmhuis Cinema Paradiso. Hiervoor wordt een lezing gegeven over de roofbouw die is gepleegd op het olieveld Ekofisk, dat in 1969 in de Noordzee wordt gevonden. Wanneer een van de honderden platformen door een beving in de oceaan verdwijnt, wordt onderzeebootoperateur Sofia (Kristine Kujath Thorp) ingeschakeld om op de Noordzee op zoek te gaan naar overlevenden.