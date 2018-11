Rake klappen bij woonzorgcentrum St. Elisabeth

ROOSENDAAL - Dat kickboksen een sport voor iedereen is, bewezen ze zondagmiddag bij woonzorgcentrum St. Elisabeth in Roosendaal. Daar werd ter ere van hun 91-jarige bestaan een kickboks-clinic gegeven. ,,Kickboksen was een goede manier van fysiotherapie voor mijn man met Parkinson", vertelt bewoonster Jeanne Biemans.

Vanuit hun stoel deden de bewoners mee met de warming-up. Daarna werd het voor veel mensen te pittig, maar ze genoten zichtbaar van de demonstraties van Arlan Jongenelen van Masato en zijn kickboksers. De jongste kickbokser bij de vechtsportschool is 4, de oudste 71.

,,Door kickboksen blijven je spieren in beweging, vooral oudere mensen kunnen die beweging goed gebruiken. Niet iedereen houdt van tennis of voetbal. Kickboksen nodigt uit om ook je emotie eruit te gooien. Klaverjassen en bingo is leuk, maar ik denk dat kickboksen ook voor veel ouderen geschikt is", vertelt Jongenelen.

Waarom zo'n agressieve sport?

Bewoonster Jeanne Biemans kan dat beamen. ,,Toen mijn kleinkinderen op kickboksles gingen, vroeg ik me af waarom ze zo'n agressieve sport zouden willen beoefenen. Maar zij hebben me geleerd dat het juist een heel goede sport is op veel vlakken. Zowel fysiek als qua het leren van zelfverdediging. Zo kunnen ze hun energie kwijt. Mijn man heeft Parkinson en kickboksen was ontzettend goed voor hem bij wijze van fysiotherapie", vertelt ze.

Het 90-jarige bestaan van het woonzorgcentrum werd vorig jaar uitgebreid gevierd. Dat was zo'n succes, dat het bestuur besloten heeft ieder jaar iets te organiseren. ,,We willen elk jaar een feestje tot we ons 100-jarige jubileum hebben bereikt. Vorig jaar nodigden we mensen van 90 uit. Als we dat zouden doortrekken, zouden we elk jaar dezelfde mensen uitnodigen. Dus dit jaar hebben we het omgedraaid: we vroegen 19-jarigen om ook te komen. Uiteindelijk kwamen er mensen van allerlei verschillende leeftijden. Volgend jaar gaan we voor de 29-jarigen", legt Marieke Bouwman uit.