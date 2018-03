Radio Rucphen FM kan weer jaren vooruit

RUCPHEN - Radio Rucphen FM kan er voorlopig weer tegen. Voorzitter Kees Sprenkels stelt het tevreden vast bij de heropening van de studio op het terrein van sportpark De Molenberg in Rucphen. Aan wethouder Cees Evers woensdagmiddag de eer om de volledig gerenoveerde ruimte weer in gebruik te nemen.

Van de schakeling tussen oud en nieuw merkten de luisteraars waarschijnlijk weinig. Een kort moment valt de goed gevulde studioruimte even stil, omdat het overschakelen van analoge apparatuur naar de fonkelnieuwe digitale spullen nu eenmaal wat handwerk vergt. Maar opgestoken duimen geven meteen aan dat het goed komt. En dat is zo: Evers kan zo de luisteraars melden dat er een trotse wethouder voor de microfoon staat. ,,Het is een prachtige studio geworden’’, beschrijft hij wat hij ziet.

Vrijwilligers

Zijn trots wordt gedeeld door voorzitter Sprenkels, want de renovatie is helemaal door vrijwilligers van de radiozender uitgevoerd. Dat levert een strakke opgefriste presentatieruimte op, die goed geïsoleerd is. ,,Je hoorde alles’’, bevestigt hij eerdere geluiden hierover. ,,Regen, alles van buiten.’’ Dat is voorbij. Alleen moet aan de afwerking nog wat gebeuren, wat schilderwerk.

De belangrijkste vernieuwing zit ‘m echter in de moderne apparatuur. Die heeft ook de opknapbeurt in een stroomversnelling gebracht’’, zegt Sprenkels. ,, We waren het eigenlijk niet van plan.'' Het was een hele klus, zo bleek. ,,We zijn negen weken bezig geweest. Dag in, dag uit.’’ Het tekent het vertrouwen in de toekomst. ,,Hier kunnen we blijven, hopelijk nog heel lang.’’

Belangrijke bijdrage