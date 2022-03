Radicaal katholieke Forza-kandidaat Van Oeffelen niet meer welkom in Willebrordse kerk

Van Oeffelen is (mede-)oprichter en voorzitter van de Heilige Catharina van Siena Stichting (2020), die zetelt in Sint Willebrord. Deze conservatieve roomse geloofsorganisatie bepleit onder meer de samenvoeging van Nederland met Vlaanderen, een bekend streven in nationalistische kringen. Daarbij maakt de stichting zich sterk voor de 'her-bekering en bescherming’ van dit nieuwe ‘Dietsland’ tegen vreemde invloeden zoals de islam, waar ook Forza fel tegen gekant is.