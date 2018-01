Racen tussen geparkeerde auto’s en lachgasampullen in Roosendaal

Van Osta heeft net zijn auto geparkeerd op het parkeerterrein bij sportpark Vierhoeven ten zuiden van de stad. Het regent. Op een enkele auto na is het terrein verlaten. De sfeer is een beetje unheimisch. Het terrein ligt afgelegen en sociale controle ontbreekt. Van Osta: ,,Vorige week donderdagavond kwam ik met een groep sporters uit de ingang tot het sportcomplex gelopen en ik hoorde het al ruim van tevoren: gierende banden, een hels kabaal. Jongeren waren aan het racen. Tussen de geparkeerde auto’s door. Het was levensgevaarlijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor de omstanders die bij de jongeren hoorden.’’

112

Het was niet voor het eerst dat Van Osta het meemaakte. ,,Nee. Dit is al de zesde of zevende keer, maar nu was het wel heel erg. Er werd heel erg hard gescheurd. Een vrouw uit mijn gezelschap durfde niet haar auto te lopen. Ze zag weinig nut in het bellen van de politie. ‘Die doet toch niets’, zei zij. Maar ik heb meteen 112 gebeld in de veronderstelling dat mijn oud-collega’s meteen zouden komen. Helaas kwam ik bedrogen uit.’’

Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk zegt dat het donderdagavond te druk was met andere spoedeisende zaken. Het was volgens hem nodig om prioriteiten te stellen. Van Hooijdonk: ,,Een dag kregen we een andere melding en zijn we daar gaan kijken. De agenten zagen toen twee verdachte auto’s die meteen wegreden. Op de Kloosterstraat werd één van de auto’s gestopt. De 21-jarige bestuurder uit Roosendaal hebben we aangehouden. Hij had vijftien zakjes met hard- en softdrugs bij zich. De man had ook een stalen pijp in zijn auto liggen. In zijn schoudertas werden boven nog 24 bankbiljetten voor bij elkaar 445 euro aangetroffen. De man heeft een proces-verbaal gekregen.’’

Controles

Volgens Van Hooijdonk is de wijkagent op de hoogte van de overlast op het parkeerterrein. ,,Er vinden geregeld controles plaats, maar van racende jongeren weten wij niets.’’

Van Osta kijkt er niet van. ,,Ik tref regelmatig drugsspullen aan daar. En lachgasampullen. Niet een paar, maar echt honderden. Die worden dan weer opgeruimd, maar het fenomeen doet zich regelmatig voor.’’

De gepensioeneerde Van Osta was ooit hoofd van de meldkamer van de politie, teamchef in Roosendaal en chef van de recherche. ,,De situatie bij de politie is de afgelopen jaren verslechterd. Helaas hoor ik dagelijks van ex-politiemensen en anderen dan de politie niets doet met meldingen of aangiftes. Natuurlijk niet met die over zware delicten, maar wel met de meldingen over de klachten die mensen op straat ervaren. Ik begrijp het wel. Er spelen veel zware zaken in de regio en dan blijft er weinig mankracht over voor het normale werk op straat. Maar het vertrouwen van de burger is hierdoor wel weg. Mensen doen geen aangifte meer. En ja… Zo krijg je de misdaadcijfers wel naar beneden.’’

Geweld

Van Hooijdonk weerspreekt dat er niets wordt gedaan met dergelijke meldingen of aangiftes. ,,Meldingen worden sowieso altijd geregistreerd. Daarna vinden er surveillances plaats. Maar het is wel zo dat meldingen van geweld altijd voor gaan.’’

Woordvoerder Jeroen Steenmeijer van de gemeente Roosendaal zegt dat ze op het stadhuis niet op de hoogte zijn van de problemen bij Vierhoeven. ,,We hebben al een jaar geen klachten over het parkeerterrein binnen gekregen’’, aldus Steenmeijer.