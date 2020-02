RAC vult 1800 fruitmanden voor Tullepetaone die niet meer kunnen carnavallen

ROOSENDAAL - Het lijkt haast lopendebandwerk in de Black Horse in Roosendaal. 48 vrijwilligers van de Rijks Ambtenaren Carnavalsvereniging (RAC) vullen razendsnel 1800 fruitdoosjes, fruitmanden en goodiebags.

Voor de zeventigste keer zetten de RAC-boeren zich in voor mensen die dit jaar geen carnaval kunnen vieren. ,,Het begon met een zak aardappelen", vertelt bestuurslid Luud de Prenter. ,,In 1950 is de RAC opgericht, bestaande uit medewerkers van de belastingdienst. Ze liepen met het carnavaleske idee om eens wat terug te geven in plaats van alleen maar te halen. Dat is in de loop der tijd veranderd in het uitdelen van fruitdoosjes aan Tullepetaone in het ziekenhuis en tehuizen."

Schenkingen

De Prenter onderbreekt zijn verhaal als een RAC-boer met een tiental gevulde fruitdoosjes passeert. ,,We beginnen in oktober al met vergaderen, na de elfde van de elfde gebeurt dat in kiel en heeft ieder zijn carnavalsnaam. Ik ben Vicus d'n Stèfeleer, na carnaval is het gewoon weer Luud", lacht hij.

Langs alle kanten krijgt RAC schenkingen voor de liefdadigheidsactie. ,,Roosendaalse bedrijven, de City Run, de Rotary Club, onze carnavalsballen, eigen stickers en pinnen maken dit gebaar mogelijk", somt D'n Stèfeleer op. ,,We hebben zo'n 1300 fruitdozen. Voor Roosendalers op de dementie-afdeling vullen we fruitmanden in de woonkamers. Dit jaar delen we ook goodiebags met lekkers uit op ons Ezeltjesbal. De RAC bestaat zeventig jaar, de Black Horse vijftig jaar. Weliswaar geen carnavalsjubileum, maar zeker een mooi moment."

Volledig scherm Roosendaal - 13–02-2020 - Foto: Pix4profs/Iman Fase RAC vult dik duizend fruitdoosjes. © Pix4profs/Iman Fase

Dopen tot RAC-boer

Later op de avond komt ook het drietal van Tullepetaonestad een kijkje nemen in de Hoogstraat. ,,Hun betrokkenheid doet ons veel, samen gaan we ook langs zoveel mogelijk stadsgenoten die geen carnaval kunnen vieren. Edwin Maas, onze huisaccordeonist en kersvers Gouwe Tullepetaon, en de RACcers, onze huisband, maken er bij elk bezoek en bal een feestje van."