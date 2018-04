Rabobank Oudenbosch weer open voor publiek na kluisjesroof

Renovatie 'oude' Zellebergen begint in mei en duurt grofweg een jaar

7:00 ROOSENDAAL - Na bijna een jaar vertraging wordt er volgende maand begonnen met de renovatie van de woontoren van de oude Zellebergen in Oudenbosch. In die flat worden 48 appartementen van elk twee kamers gerealiseerd, verspreid over vier woonlagen. Iedere etage krijgt ook een centrale huiskamer. In de 'oude' Zellebergen komen straks mensen met een lichte vorm van dementie of een lichamelijke aandoening te wonen.