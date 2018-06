Rabobank geeft spullen terug na kluisjesroof Oudenbosch

Kluisjes­kraak Oudenbosch: familie verdachte bedreigd door criminelen

7:15 OUDENBOSCH - De familie van een van de verdachten van de kluisjesroof van de Rabobank in Oudenbosch is bedreigd door criminelen. Die zouden grote hoeveelheden geld in de kluisjes hebben bewaard en houden de gearresteerde verdachten verantwoordelijk voor het verlies.