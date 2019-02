Rabobank gaat mogelijk miljoenen claimen van verdachten kluisjesroof Oudenbosch

Een woordvoerster van de Rabobank heeft donderdag in de rechtbank in Breda gezegd dat ze op 21 mei, als de twee verdachten worden berecht, mogelijk miljoenen gaat claimen. De schade, nadat tachtig procent van de gedupeerden is terugbetaald, is al meer dan 10 miljoen euro. De medewerkster van de Rabobank zei dat ze niet 10 miljoen in de strafzaak gaat eisen, maar waarschijnlijk slechts een deel. Het andere deel zal echter via een civiele procedure nog worden teruggeëist.

Bij de kluisroof zouden K. en Van W. de twee daadwerkelijke rovers, dat zouden voormalige collega's zijn, hebben geholpen. Ze zouden de deur hebben opengezet en het alarm uitgezet. De overvallers konden daardoor zeker 24 uur binnen in het filiaal zitten. De twee verdachte rovers zitten sinds de overval in Turkije en Kroatië.

Kelderkluis

Mogelijk hebben K. en Van W. de safeloketten uit de kelderkluis gehaald en al klaargezet voor de rovers. Tijdens een schouw bij de bank is dat op 1 februari nagespeeld. Uit beelden blijkt dat de beveiligers ook drie kwartier binnen zijn geweest. Bij de schouw bleek dat in twee minuten 37 kluisjes uit de sledes konden worden gehaald.

De twee verdachten blijven nog altijd in de gevangenis, zo besloot de rechtbank donderdag.

Er is nog altijd een risico dat de twee ook naar het buitenland vluchten. Advocaat Ziya Yeral deed een klemmend beroep om zijn cliënt desondanks vrij te laten. ,,Het kan zijn dat zijn vrouw zei dat ze naar het buitenland vertrekken zodra mijn cliënt vrij komt. Maar dat is niet vluchten. Hij kan nog steeds gewoon naar de rechtbank. Als hij had willen vluchten, had hij dat toch al veel eerder kunnen doen, voor hij werd opgepakt?''