Raadslid Ruud Beerendonk stapt per direct over van CDA naar VVD

STAMPERSGAT - Raadslid Ruud Beerendonk sluit zich per direct aan bij de VVD-fractie in de gemeente Halderberge. De 60-jarige inwoner uit Stampersgat kwam drie jaar terug met voorkeurstemmen voor het CDA in de gemeenteraad. ,,Een lastig besluit. Van huis uit stem ik mijn leven lang al VVD. Toch is het dankzij de lokale CDA-afdeling dat ik in aanraking ben gekomen met de lokale politiek.‘’

Beerendonk zegt weinig affiniteit te hebben met het landelijke CDA. ,,Voor mezelf had ik de keuze gemaakt te stoppen of over te stappen naar een andere partij. Om het CDA de ruimte te geven voor het vinden van een opvolger maak ik de overstap al een half jaar voor de verkiezingen.‘’

Ambitie

De klik met de VVD-afdeling was er altijd wel, al was het CDA na de coalitievorming veroordeeld tot de oppositie. ,,Omdat ik de ambitie heb me nog vier jaar in te zetten voor Halderberge en voor Stampersgat ligt het voor de hand om meteen aan te sluiten bij de VVD.‘’ De liberalen waren met zes zetels al de grootste in de gemeenteraad van Halderberge en krijgen er nu een zevende bij. Ze leverden bij de vorige verkiezingen ook een wethouder, Thomas Melisse.

Met open armen

VVD-fractievoorzitter Gerard Huijpen ontvangt Beerendonk met open armen. ,,Ruud is een aanwinst voor ons. Ik benaderde hem in 2002 al voor de afdeling. Bestuur en fractie waren unaniem van mening dat hij welkom is in de club. Met zijn opgedane dossierkennis en levenservaring is hij een welkome aanvulling bij de partij.‘’

Bij de verkiezingen in 2018 kaapte Beerendonk met name in Stampersgat veel stemmen voor de neus van de VVD weg. Met zijn overstap plus het aantrekken van voormalig Samenstichtingsvoorzitter William Vermunt hopen de liberalen op een betere uitslag in de kleinste kern van Halderberge.