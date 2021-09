Raadslid Gert Logt (VDG) sluit zich aan bij D66 in Halderberge

Logt, het enige VDG-raadslid, wil graag door in de gemeenteraad. Of dat lukt, zal in maart moeten blijken. D66 heeft momenteel één zetel en verkoos het huidige raadslid Frits Harteveld onlangs opnieuw tot lijsttrekker.



VDG ontstond in 2009 uit de VVD en Progressief Halderberge. Die laatste partij viel dit jaar uiteen in PvdA en D66. Logt blijft tot maart actief voor VDG, maar gaat ook alvast aan de slag voor D66.