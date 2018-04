Raadhuisstraat in actie: 'Door sluiting Biggelaar is de loop uit onze straat'

Niet langer de trein, maar kunst als kloppend hart van hotel Goderie in Roosendaal

9:01 ROOSENDAAL - Hotel Goderie aan het Stationsplein in Roosendaal onderging een metamorfose. Niet langer een 'treinenlook', maar kunst in allerlei vormen. Dat begint al als je binnenstapt; bij de receptie staan twee kleurrijke stoelen van kunstenaar Joep Luijckx. Gasten gaan erin zitten om even te schommelen of om nog meer kunst te bekijken dat aan de wanden van de vernieuwde entreehal hangt.