Raad zet woningbouw Stampersgat terug op urgentielijst

OUDENBOSCH - Halderberge bouwt lustig aan haar woningen in vier van de vijf dorpen. Alleen in Stampersgat, de kleinste kern worden al tien jaar geen stenen meer getast. Als een rode draad door de Algemene Beschouwingen donderdag van Halderberge ging de roep om woningbouw in Stampersgat.

Aangemoedigd door het Stampersgatse CDA-raadslid Ruud Beerendonk, die al sinds zijn aantreden het onderwerp te berde brengt, rolden de moties van de WOS en VVD over elkaar heen. Het college moest nu maar eens de kansen en knelpunten in de stagnatie op een rij zetten. ,,Analyseren is nodig, maar in het verlengde daarvan is snelle ontwikkeling en realisatie gewenst‘’, vulde WOS-raadslid Will Meurer aan.

Kleinste

In een schorsing bundelden de drie fracties hun moties tot één verzoek: nog voor het einde van het jaar ligt er een overzicht van woningbouwplannen in de Stampersgat, met duizend zielen de kleinste kern van de gemeente. In de optiek van WOS, VVD en CDA draagt snelle woningbouw bij aan de leefbaarheid van het dorp. Over dat laatste had fractievoorzitter Gert Logt van de VDG zo zijn twijfels. ,,Laten we ons niet rijk rekenen dat een dorp op deze schaal met lichte groei plots het voorzieningenniveau ziet stijgen. Dat is immers ook niet gebeurd toen in de aangrenzende polder het AFC werd aangelegd.‘’

Frustrerend

Het stemde Beerendonk droef. ,,Dus u geeft het al op voorhand op? Kunnen we beter een steen op het dorp leggen?‘’ Gerard Huijpen (VVD) graafde nog eens in zijn herinneringen toen hij wethouder was. ,,Verschillende bouwprojecten in Stampersgat geprobeerd. De pastorie, de Wei van Bus. Frusterend dat er toen bezwaren uit de buurt kwamen en de woningbouwteller op nul bleef staan.‘’