Raad van State: vergunningprocedure mestvergister Moerstraten moet over

Zo vond de provincie na een paar flinke wijzigingen in een vergunningsaanvraag een nieuwe inspraakronde onnodig. Dat verbaast de Raad van State behoorlijk, aangezien de fakkelinstallatie na de wijziging dichter bij de omliggende woningen is gepland. Volgens ‘s lands hoogste bestuursrechtscollege hadden Gedeputeerde Staten(GS) omwonenden toch op zijn minst in de gelegenheid moeten stellen om tegen die en andere wijzigingen een zienswijze in te dienen. De provincie moet voor die misser op de blaren zitten en een geheel nieuwe vergunningsprocedure, opstarten zo blijkt uit een definitieve uitspraak. Mogelijk zal de provincie nieuw milieuonderzoek moeten doen naar de effecten van de verplaatsing van de fakkelinstallatie op het woon- en leefklimaat van omwonenden. Daarmee komt de Raad geheel tegemoet aan de eisen van de bezwaarmakers, een aantal omwonenden, B&W van Bergen op Zoom en Stichting Behoud Halsters Laag.

Hoewel de Bergense B&W wegens een formele fout niet-ontvankelijk zijn verklaard, zullen zij de volgende ronde wel weer bezwaar en beroep kunnen aantekenen. GS zullen na deze uitspraak meer onderzoek moeten doen naar de milieugevolgen van het plan om de capaciteit van de mestvergistingsinstallatie in Moerstraten van 25.000 ton naar 43.500 ton per jaar uit te breiden. Het is overigens niet de eerst keer dat GS de plank mis sloeg. De Raad droeg de provincie al eerder op om een paar procedurele fouten te repareren. In plaats daarvan wijzigde Noord-Brabant de vergunningsaanvraag inhoudelijk op belangrijke onderdelen. Volgens de provincie en mestvergistingsondernemer Hulsen Kwappenberg VOF ging het om een aantal ondergeschikte wijzigingen, die bovendien alleen maar in het voordeel van het omwonenden, milieu en natuur zouden zijn. Zo is de eerder vergunde mestvergistingscapaciteit van 50.000 ton naar 43.500 ton per jaar terug gebracht. Maar dat is nog altijd 18.500 ton meer dan de huidige bedrijfssituatie.

