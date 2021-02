Raad van State schrapt bouwplan Thorbeckelaan

Ook in hoger beroep vijf jaar cel voor verkrach­ting ‘door zwarte magie’ in Oudenbosch

17 februari OUDENBOSCH - Bobby R. uit het Vlaamse Loenhout moet vijf jaar de cel in voor een gruwelijke verkrachting in Oudenbosch. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep bepaald. Eerder vond de rechtbank Zeeland-West-Brabant vijf jaar gevangenisstraf al gepast. In hoger beroep eiste de advocaat-generaal zeven jaar cel.