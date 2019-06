Raad van State ‘parkeert’ noordelijke ontsluitingsweg voor distributiencentrum Lidl

DEN HAAG/OUD GASTEL – De Raad van State heeft woensdag met een spoeduitspraak de aanleg van een omstreden nieuwe ontsluitingsweg van het Lidl-distributiecentrum via de Blauwhekken/Klerkenveld in de ijskast gezet. De opening van Lidl-DC loopt hiermee verdere vertraging op.

De Raad wil later dit jaar tijdens de bodemzaak nog een aantal dingen uitzoeken en wil dan niet met een al aangelegde noordelijke in- en uitrit in de maag zitten. Daarbij laat het hoogste bestuursrechtscollege de belangen van de tegenstanders - de ondernemers op het Gastelse deel van het noordelijke bedrijventerrein - zwaarder wegen dan de belangen van het distributiecentrum van het Duitse supermarktconcern.

Het bedrijf heeft al een goede ontsluitingsweg via de zuidkant van het bedrijfsterrein, zodat er eigenlijk wel een begin gemaakt kan worden met de aan- en afvoer. Maar Lidl aast op de noordkant. Later dit jaar hakt de Raad definitief een knoop door of de nieuwe noordelijke ontsluitingsweg al dan niet door de ruimtelijke ordeningsbeugel kan. Voor twaalf op het Gastelse Borchwerf gevestigde bedrijven is dit goed nieuws.

Noordelijke variant

Zij vrezen files, opstoppingen en wild geparkeerde vrachtwagens als Lidl een nieuwe ontsluiting op de Blauwhekken/Klerkenveld krijgt. Zij vinden dat er geen enkele reden is om de zuidelijke ontsluitingsweg in te ruilen voor de noordelijke variant.

De twaalf bedrijven en de ondernemersvereniging van het Halderbergse deel van bedrijventerrein Borchwerf vroegen bij de Raad van State een bouwstop voor de nieuwe in- en uitrit van de Lidl.

Tot nu toe rijden de vrachtwagens via de zuidelijke ontsluiting (Wagonstraat-Gastelseweg) van en naar het bedrijf. Maar dat is volgens de raadsman van Caprev - belangenbehartiger van Lidl - een ongelukkige situatie. Vooral voor de woningen aan de Gastelseweg in Roosendaal. Bewoners zouden teveel geluidsoverlast van het almaar toenemende verkeer voor de kiezen krijgen. Bovendien zorgt de nieuwe ontsluiting aan de noordkant voor een kortere route naar de A17.

Volle lengte

De twaalf bedrijven geloven echter dat het vrachtverkeer via de Wagonstraat veel sneller op de N268 en bij de A17 kan komen dan via de Blauwhekken en het Klerkenveld. Volgens de raadsvrouw van de tegenstanders is het Caprev’s eigen schuld dat ze niet goed van de Wagonstraat gebruik kunnen maken, omdat het enorme bedrijfsgebouw over de volle lengte langs de Wagonstraat is gebouwd.

De gemeente Halderberge had overigens in een eerder stadium wel vergunning verleend voor de nieuwe noordelijke uitweg en het bestemmingsplan aangepast. Halderberge denkt dat de omliggende wegen het extra vrachtverkeer makkelijk aan kunnen. Caprev hoopte dat er tenminste een proefperiode uit zou rollen, maar voorlopig is de gewenste toegangsweg van de baan.