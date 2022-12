Raad van State laat bouwplan Oase in Groot Mariadal ongemoeid

met video Opnieuw gewapende overval op tankstati­on in Roosendaal, dader op de vlucht

ROOSENDAAL - Een tankstation van Shell in Roosendaal is zaterdagavond overvallen. Een gewapende man met een zwarte bivakmuts op drong rond 19.40 uur binnen bij de benzinepomp aan de Antwerpseweg. Er is niemand gewond geraakt.

27 november