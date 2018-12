Raad van State buigt zich op 21 januari over de kwestie-Biomineralen van Roosendaal

Kerst in de rechtbank: drugsver­dach­te uit Hoeven vrij

19:00 BREDA/HOEVEN - De 37-jarige Hans V. uit Hoeven komt vrij. Hij blijft wel verdacht van het onderhouden van een drugslab. In zijn woning aan de Bovenstraat in Hoeven rolde de politie op 25 september een laboratorium op. De rechtbank liet de man vrij, omdat niet duidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt. ,,En het is vlak voor kerst, we zijn wat lankmoedig vandaag.’'