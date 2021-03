Raad Halderberge realiseert zich dat energietransitie doorvoeren hard werken is

,,We kunnen de wedstrijd tegen de CO2-uitstoot alleen maar winnen door onze beste spelers - oftewel onze inwoners - in te zetten‘’, aldus Harteveld tijdens de commissievergadering waarin de Regionale Energietransitie (RES) van het Klimaatakkoord ter tafel lag. Hij pleitte voor een speciaal RES-infopanel met burgers en deskundigen van bijvoorbeeld Energiek Halderberge. ,,Maak het algemeen. Leg de nadruk op duurzaamheid en beloon burgerinitiatieven met subsidies.‘’

Ambiteus

Samen met vijftien West-Brabantse gemeenten en drie waterschappen heeft Halderberge de RES 1.0 opgesteld als een soort routekaart naar het behalen van het klimaatakkoord in 2030. Hoewel wethouder Hans Wierikx best trots is op de gemaakte afspraken hadden raadsleden genoeg kritische vragen. ,,Want ambitieus of niet, het is gewoon hard werken om alles bijtijds te realiseren‘’, trok Ruud Beerendonk (CDA) de haalbaarheid in twijfel. Thijs Graste (Lokaal Halderberge) vroeg zich af op de overheid wel grip heeft op een grote energie-exploitanten.

Quote Windmolens bereiken de hoogte van de Eiffelto­ren. Dat moeten we niet willen. Will Meurer , WOS Halderberge

Buiten de vijftien windmolens ziet Halderberge geen heil in nog meer turbines op haar grondgebied. ,,Maar als Steenbergen ze tegen onze gemeentegrens aanzet, kunnen we ze beter een paar meter opschuiven en hier plaatsen, dan hebben we niet alleen de lasten maar ook de baten‘’, sprak WOS-raadslid Will Meurer, die een bepaald punt in Halderberge weet waar je over de polders verspreid liefst 62 windmolens kunt zien staan. ,,Bovendien bereiken ze de hoogte van de Eiffeltoren. Dat moeten we toch niet willen.‘’

Geen extra windenergie

Voor de wethouder een overbodige waarschuwing. Voor het college is aan de opgave in windenergie genoegzaam voldaan. ,,We richten ons op zon op het dak en eventueel op bescheiden schaal één of twee zonneweides.‘’ De vraag of Halderberge in 2030 wel voldoende bijdraagt aan het opwekken van duurzame elektriciteit bleef toch enigszins boven de markt hangen. Wierikx bevestigde dat: ,,Alleen met zon op de daken komen we er niet. Het wordt nog een hele puzzel om de juiste balans te vinden tussen haalbaarheid en betaalbaarheid.‘’

D66 komt in de raadsvergadering van 18 maart met een voorstel om alle communicatiekanalen open te stellen zodat de inwoners weten wat hen op het gebied van energietransitie te wachten staat.