Raad Halderberge praat in juni over een mogelijk regenboog-zebrapad in Oudenbosch

Het idee voor zo'n zebrapad ontstond met carnaval. Tijdens de carnavalsmis presenteerde de pastoor het prille plan, waarop enkele burgers een handtekeningenactie op touw zetten. Wethouder Mollen zegt nu dat het college in principe positief tegenover alle ideeën van inwoners staat. ,,Of we alles uitvoeren is een tweede. We nemen dit idee mee in de evaluatie van de doorgaande route.‘’