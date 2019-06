Raad Halderberge drukt voorrangsregeling doorgaande route toch door

Wethouder Theunis: 'Gemeente Roosendaal gaat sporthal­len nièt verkopen’

16:00 ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal gaat de sporthallen in de stad en in de dorpen toch niet verkopen. In de jaarstukken van 2018 staat weliswaar dat de gemeente de verkoopmogelijkheden wil gaan onderzoeken, maar volgens wethouder Toine Theunis is dat ten onrechte in het document opgenomen.