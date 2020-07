Raad Halderberge: ‘Betrek studenten vaker bij onderzoeksopdrachten’

Onder het mom ‘niet geschoten is altijd mis’ vroeg ze wethouder Thomas Melisse een beroep te doen op studenten van bijvoorbeeld de Hogeschool Rotterdam. ,,Als stage of onderzoeksopdracht snijdt het mes aan twee kanten. De kosten vallen beslist lager uit dan de halve ton voor een bureau.‘’

Maar Melisse wilde er in de raadsvergadering niet aan. ,,Dit is een te gewichtige projectopdracht. In Bosschenhoofd ligt de materie gevoelig. Omdat 't Bossche Hart als dorpshuis niet voldoet, zijn de inwoners het vertrouwen in een mooie dorpshuisvoorziening kwijt geraakt. Dat vraagt om de juiste benadering door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Studenten zouden begeleid moeten worden, dat alles vergt tijd. En we praten over een doorlooptijd tot september.‘’